إلتقى سفيرة الإتحاد الأوروبي: لحماية لبنان وإعادة انتاج السلطة لتكون الدولة الضامن الأول لأمنه وشعبه

إلتقى سفيرة الإتحاد الأوروبي: لحماية لبنان وإعادة انتاج السلطة لتكون الدولة الضامن الأول لأمنه وشعبه

إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفيرة الإتحاد الأوروبي ساندرا دو وال في زيارة تعارف، تم في خلالها بحث آخر التطورات في المنطقة وانعكاسها على لبنان وسبل حمايته بالإضافة إلى العلاقات مع الإتحاد الأوروبي.



وأكد الجميل أمام زائرته موقف الكتائب الداعي إلى حماية لبنان ومنع أي جهة داخلية أو خارجية من إقحامه في صراعات المنطقة، أو جره إلى حرب لا يريدها أهله وأهمية تطبيق القرارات الدولية، سيما الـ1701.



كما شدد على ضرورة إعادة الحياة إلى المؤسسات والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية تبدأ معه عملية إعادة إنتاج السلطة لتكون الدولة الضامن الأول لأمنه وشعبه.