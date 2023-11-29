ميقاتي: نشدد على وزير الاقتصاد بوجوب مراقبة الاسعار منعًا من استغلال الاحداث

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ مروحة اللقاءات والإتصالات التي أجراها تؤشر إلى أنّ الإتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حلّ على أساس قيام الدولتين.



وشكر، خلال جلسة للمجلس، الموفدين الذين يزورون لبنان ويجرون الاتصالات، لإنهاء الحرب ولرصد ما يجري، في الجنوب اللبنانيّ.



وأكّد تحمّل الحكومة مسؤولياتها وعملها لتوفير الخدمات لأهل الجنوب، "رغم صعوبة الظروف."



وطلب ميقاتي من وزير الاقتصاد مراقبة الأسعار، لمنع استغلال ظروف الأحداث و مواسم الأعياد.



أمّا، في موضوع إضراب موظفي الإدارة العامة، فذكّر بـ"أننا نحن من حرّكنا مع وزارة المالية موضوع وضع دراسة عن الحوافز وبدل الإنتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الاستمرار بواقع الرواتب الحالي."



وقال: "باشرنا التحضير لمرسومين: الأول يتعلق بموظفي الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، لتدرسهما اللجنة الوزارية الخاصة بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى، في نص المرسومين معًا."



وشدّد ميقاتي علىأنّه سيدعو اللجنة الوزارية إلى الاجتماع لعرض الموضوع، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، فور وصول رأي مجلس الشورى.



وهنّأ باسم مجلس الوزراء، المملكة العربية السعودية على فوزها باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030"، في الرياض، وعلى تركيزها على أهداف التنمية المستدامة.