لودريان يجول على المسؤولين اللبنانيين... ماذا في تفاصيل لقاءاته؟

لودريان يجول على المسؤولين اللبنانيين... فماذا في تفاصيل لقاءاته؟

يجول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على المسؤولين اللبنانيين اليوم، وقد التقى الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري، كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون.



وشدد لودريان على أن زيارته إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف "اللجنة الخماسية" بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الإنتخابات الرئاسية.



فماذا في تفاصيل لقاءاته؟