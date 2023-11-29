بري في لقائين: مع لودريان ومع السفير الإسبانيّ لبحث آخر المستجدات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسيّ هيرفي ماغرو.



وبحثا في آخر التطوارات والمستجدات السياسية.



واستقبل بري السفير الإسبانيّ، في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، لعرض الأوضاع العامة، في لبنان والمنطقة على ضوء العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية الجنوبية، إضافة إلى العلاقات الثنائية، بين لبنان وإسبانيا.