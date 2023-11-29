جعجع: حزب الله يريد رئيسًا له بينما نريد رئيسًا للبنان

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ من يعطل الحل الرئاسيّ هو من يعطل النصاب لخوض الإستحقاقات الرئاسية، في البرلمان وهو محور الممانعة.



وقال، بعد لقاء الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان: "الأدلة موثقة، داخل البرلمان."



واعتبر أنّه من الجنون ترك قيادة الجيش، تحت أهواء مختلفة والحلّ الأبسط هو التمديد لقائد الجيش، لسنة.



وشدّد على أنّ حزب الله يريد رئيسًا له، بينما "نريد رئيسًا للبنان" وعلى أنّ المشكلة ليست، عند الموارنة، "لأننا سبق واتفقنا على أزعور."



وأكّد أن الهدف حماية جنوب لبنان وأنّه يتوجّب على الحكومة أن تطلب من "حزب الله" الانسحاب من الحدود الجنوبية.