فرنجيه التقى لودريان وناقشا التطورات وتأكيد ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه، في منزل نجله النائب طوني فرنجيه في بيروت، الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، في حضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي.



واشار بيان للمكتب الاعلامي لفرنجية انه "تمت، خلال اللقاء الذي اتسم بالوضوح والصراحة، مناقشة التطورات السياسية والأمنية والميدانية في جنوب لبنان وفلسطين المحتلة، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وأهمية المحافظة على المؤسسة العسكرية في ضوء الظروف الحالية الضاغطة".