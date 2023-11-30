إعلان عن مناقصة تأهيل معمل فرز النفايات في الكرنتينا

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين مناقصة تأهيل معمل فرز النفايات في الكرنتينا والذي كان قد تضرر بشكل كبير بانفجار المرفأ.



وأوضح ياسين أن التأهيل اتى بعد مفاوضات طويلة اجرتها وزارة البيئة مع البنك الدولي الذي قدم الهبة من خلال الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان.



ولفت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة وبلدية بيروت والادارات المعنية يشرفون على تلزيم الاعمال وتنفيذ المشروع.



وقال وزير البيئة :" بالإضافة الى إعادة تأهيل البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة في بيروت، وتقديم المساعدة الفنية لتشغيلها بشكل افضل، سيدعم المشروع في خطوات اضافية تحسين منظومة إدارة النفايات في العاصمة وتعزيز الفرز من المصدر".