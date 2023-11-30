التعاون بين القطاع الخاصّ اللبناني والسعودي بين السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري ومجلس الأعمال اللبناني ـ السعودي

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري في مقر إقامته باليرزة اليوم، مع وفد من مجلس الأعمال اللبناني ـ السعودي برئاسة رؤوف أبوزكي، آخر المستجدات التي يعيشها لبنان سياسيًا وإقتصاديا والنشاطات التي يقوم بها المجلس وبرنامج عمله المستقبلي لا سيما لجهة تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي بين القطاع الخاصّ اللبناني والسعودي.



وكانت الزيارة مناسبة قدم خلالها الوفد التهنئة بفوزالمملكة باستضافة معرض "إكسبو الرياض 2030"، معتبراً أن ذلك يجسد نجاح المملكة في تحقيق التنمية الشاملة والنهضة المستمرة بما يتماشى مع مستهدفات رؤيتها 2030 وتأكيد جديد لمكانتها الدولية.