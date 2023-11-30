استقبال مرفأ صيدا للمرة الأولى أوّل باخرة محملة بالقمح

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل استقبال مرفأ صيدا، للمرة الأولى، أوّل باخرة محملة بما يزيد على 5000 آلاف طن من القمح.



ويأتي ذلك افتتاحًا لمسار وصول بواخر تجارية أخرى إليه، في الأسابيع القليلة المقبلة.