الجميل: المشكلة عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه الرئاسي وندعو لتأجيل تسريح قائد الجيش

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن اللقاء اليوم مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كان إيجابيًّا، موضحا أن "هدفنا مصلحة لبنان وقول الحقيقة للناس"، واعتبر أن" المشكلة ليست عند المعارضة بل عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه والرافض لأي كلام حول إسم آخر وبات مصدر التعطيل واضحاً".



ودعا الجميل، حزب الله وحلفاءه إلى التعالي عن منطق الفرض ولا خيار سوى بمرشحين جامعين يحظيان بثقة ودعم كلّ الأطراف ونحن بحاجة الى مؤسسة وطنية عسكرية جامعة في تطبيق الـ1701 وتثبيت سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.



وشدد على ضرورة عدم زعزعة قيادة الجيش في هذه الفترة، وقال:" نحن غير قادرين على تعيين قائد جديد للجيش وندعو إلى تأجيل تسريح قائد الجيش في هذه الفترة المصيريّة".



وقال:" التغيير الذي سيحصل في المنطقة سيكون بنيويًّا ولبنان في قلب العاصفة ونحن بأمسّ الحاجة الى التوحّد لمواجهة المرحلة المقبلة والقرارات المصيريّة والتسويات الكبيرة ولا لتسوية في المنطقة على حساب الدولة اللبنانية فقد دفعنا ثمن الفلتان في الجنوب وعدم فرض سيادة الدولة".



ودعا الجميل لتطبيق القرار 1701 والقرارات الدولية ولضبط السلاح في يد الجيش اللبناني ولا دولة اليوم في لبنان فحزب الله هو الدولة.