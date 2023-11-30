حمية: وصول باخرة محملة بـ 5000 الاف طن من القمح للمرة الاولى الى مرفأ صيدا غدا

أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل عن وصول باخرة محملة بما يزيد عن 5000 آلاف طن من القمح الى مرفأ صيدا ، للمرة الاولى، عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر يوم غد الجمعة، برعاية وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، وذلك "افتتاحاً لمسار وصول باخرات تجارية أخرى إليه في الاسابيع القليلة المقبلة، وتتويجاً للإجراءات التي قامت بها الوزارة مع باقي الوزارات الأخرى في مرفأ صيدا".