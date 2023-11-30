وزارة الطاقة: لتركيب كافة العدادات المتبقية لكافة مخيمات النازحين السوريين

رحّبت وزارة الطاقة والمياه بالقرار الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان، والذي بدأت بموجبه من تاريخ يوم الاثنين الواقع فيه ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣ ، بتحرير محاضر لتحصيل قيَم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين بحسب قراءات حولي ٩٠٠ عداد الكتروني والذي بدأ تركيبها منذ حوالي العام وذلك بناء على توجيهات وخطة عمل وضعها وزير الطاقة والمياه عملاً بتنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وبعد سلسلة اجتماعات عقدت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بدأت في الوزارة واستمرت مع اللجنة المكلفة بالمتابعة واستنادا يضاً الى قرارات اللجنة الوزارية للكهرباء.



وأكدت الوزارة في بيان أن الجهود المبذولة من كافة الافرقاء والتعاون بين الجميع قد أثمر هذه النتيجة الايجابية مع التأكيد والاصرار على الاستمرار بالعمل على متابعة تركيب المزيد من العدادات لكافة المخيمات التي لم تكن بعد على الجداول المتوفرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان.



وشددت وزارة الطاقة عل أن لا سبب لعدم التزام المخيمات بتسديد ما عليها من متوجبات لمؤسسة كهرباء لبنان مما يساهم في الانتظام المالي من جهة لمؤسسة كهرباء لبنان والاستدامة الكهربائية للأخوة النازحين من جهة ثانية مع العلم اننا ننادي بعودتهم الكريمة والطوعية والامنة الى بلدهم الام سوريا .



ودعت المعنيين الى التجاوب الكامل مع عملية تحصيل الايرادات والمتوجبات بعد النجاح في عملية اصدار الفواتير مما يسهل العمل على الجميع.