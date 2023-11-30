قائد الجيش إستقبل رئيس أركان الدفاع البريطاني وشدد على مواصلة التعاون

قائد الجيش إستقبل رئيس أركان الدفاع البريطاني وشدد على مواصلة التعاون

إستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال Sir Tony Radakin الذي استهل زيارته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري في باحة وزارة الدفاع الوطني.



وأكد رئيس أركان الدفاع البريطاني خلال لقائه العماد عون "أهمية دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال هذه المرحلة الإستثنائية"، لافتًا إلى "إستمرار دعم بلاده لها".



في المقابل، أعرب قائد الجيش عن "تقديره للدعم البريطاني المتواصل"، مشددًا على "مواصلة التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني".