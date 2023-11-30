مخزومي ومعوض إلتقيا لودريان... وهذا ما جرى بحثه

خلال لقائي وزميلي النائب ميشال معوض، ممثلين كتلة تجدد، الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان في قصر الصنوبر، حيث لبّينا دعوة الأخير إلى غداء عمل بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو. ناقشنا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر تطورات الهدنة المؤقتة في غزة، إضافة إلى الملف الرئاسي… pic.twitter.com/gBUPVtNmYi
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) November 30, 2023
خلال لقائي وزميلي النائب ميشال معوض، ممثلين كتلة تجدد، الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان في قصر الصنوبر، حيث لبّينا دعوة الأخير إلى غداء عمل بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو. ناقشنا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر تطورات الهدنة المؤقتة في غزة، إضافة إلى الملف الرئاسي… pic.twitter.com/gBUPVtNmYi