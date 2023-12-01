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o
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وصول ميقاتي إلى الإمارات لترؤس وفد لبنان في شأن تغيّر المُناخ "كوب 28"
أخبار لبنان
2023-12-01 | 01:27
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وصول ميقاتي إلى الإمارات لترؤس وفد لبنان في شأن تغيّر المُناخ "كوب 28"
وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الإمارات العربية المتحدة، لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، في شأن تغيّر المُناخ "كوب 28"،الذي يبدأ أعماله رسميًا، اليوم، في إمارة دبي.
وضم الوفد اللبنانيّ إلى المؤتمر وزير البيئة ناصر ياسين ،وزير الطاقة وليد فياض، سفير لبنان، في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب نبيه دندن، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمته أمام المؤتمر، غدًا السبت.
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