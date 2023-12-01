الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأبيض يمثّل وزارة الصحة في المؤتمر المعني بتغير المُناخ (COP28)

أخبار لبنان
2023-12-01 | 03:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأبيض يمثّل وزارة الصحة في المؤتمر المعني بتغير المُناخ (COP28)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأبيض يمثّل وزارة الصحة في المؤتمر المعني بتغير المُناخ (COP28)

شارك وزير الصحة العامة، في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، في مؤتمر الأمم المتحدة، المعني بتغير المُناخ (COP28).

ويُعقد هذا المؤتمر، في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمتد من 30 تشرين الثاني إلى 12 كانون الأول.

ويجتمع القادة من أنحاء العالم، سنويًا، لمعالجة التدخل البشريّ الخطير، في النظام المُناخيّ.

ويمثل وزير الصحة مع عدد من المتخصصين، وزارة الصحة العامة، في الوفد الرسميّ اللبنانيّ.

وأكّد الأبيض، من خلال مشاركته، على الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية، في لبنان، للمخاطر المرتبطة بالصحة العامة، في المؤتمر الأوسع عن تغير المُناخ.

وسيدعو الوزير إلى الإلتزام باتخاذ تدابير إستباقية واستراتيجيات تعاونية للتخفيف من آثار العوامل البيئية على صحة الإنسان.

وأكّد الضرورة الملحة لاتخاذ التدابير اللّازمة، لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، للتكيف والتأقلم مع أزمة التغير المُناخيّ. 

وتجدر الإشارة إلى أنه، في وقت سابق من هذا العام، كانت وزارة الصحة العامة قد دعمت إجراءات مؤتمر الأمم المتحدة المرتبطة بتغير المناخ (COP26) في رسالة رسمية موقعة ومؤرخة في 26 آذار 2023. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وزير الصحة

المؤتمر المناخي

LBCI التالي
قوى الأمن: توقيف أفراد من عصابتين نفذتا عمليات سرقة أسلاك كهربائية
أمن الدولة في الشمال تتلف 1300 كيلو من اللبنة والجبنة الفاسدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:17

وزير الصحة من مشغرة: واجب القطاع الصحي أن يكون على جهوزية عالية

LBCI
أخبار دولية
2023-11-15

وزير الصحة التركي: 26 مريضا بالسرطان من غزة سيُنقلون إلى تركيا

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-24

وزير الصحة بحث مع وفد من ممثلي جمعيات الأمم المتحدة في سبل التعاون والدعم لخطة الطوارىء

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-03

وزير الصحة من عين التينة: هدفنا أن نحافظ على صحة المواطن والأولوية لمرضى السرطان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

حمية يلتقي في بريطانيا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية

LBCI
أخبار لبنان
07:56

فضل الله: المصلحة الوطنية العليا في لبنان تقتضي العمل بكل السبل من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

لقاء بين الراعي وسليم... وهذا ما بحثا فيه

LBCI
أخبار لبنان
07:30

منصوري في البحرين... تعاون وتفعيل العلاقات المصرفية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:45

باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟

LBCI
أمن وقضاء
04:10

قوى الأمن: توقيف أفراد من عصابتين نفذتا عمليات سرقة أسلاك كهربائية

LBCI
منوعات
2023-11-25

بعد أن هرب ابناها من "منزل الرعب" الذي احتجزتهما بداخله... ما اكتشفته الشرطة مرعب: عفن وبراز وحشرات تغطي المكان! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
01:27

وصول ميقاتي إلى الإمارات لترؤس وفد لبنان في شأن تغيّر المُناخ "كوب 28"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:52

من الإمارات... ما آخر التطورات في مؤتمر قِمة المناخ COP 28؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

لقاء بين الراعي وسليم... وهذا ما بحثا فيه

LBCI
أخبار دولية
07:50

وفي اليوم الثامن سقطت هدنة غزة وتحركت الآلة العسكرية من جديد

LBCI
أخبار دولية
17:10

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:01

كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
16:54

جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس

LBCI
أخبار دولية
16:30

بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية

LBCI
أخبار لبنان
15:14

معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:49

"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!

LBCI
منوعات
11:58

"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

LBCI
منوعات
10:52

في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
13:53

معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر

LBCI
خبر عاجل
05:25

مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب

LBCI
أخبار دولية
01:53

تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:01

كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو

LBCI
صحف اليوم
01:25

مصادر "التيار" تكشف لـ"اللواء" سبب تقصير لقاء لودريان وباسيل: اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More