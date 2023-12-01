لقاء بين الراعي وسليم... وهذا ما بحثا فيه

عرض البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأوضاع العامة، في بكركي، مع وزير الدفاع موريس سليم.وأشار سليم إلى أنّه وضع البطريرك، في صورة واقع مؤسسات وزارة الدفاع الوطنيّ والإستحقاقات المترتبة، منذ مدة, وما هو مرتقب في القريب العاجل وبصورة خاصة استحقاق التفاعد، في قيادة الجيش، في 10 كانون الثاني المقبل.