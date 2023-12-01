القرى الجنوبية في حالة من الترقب والحذر بعد توقّف الهدنة

مشط الجيش الإسرائيليّ على الحدود الجنوبية، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، محيط موقع الراهب، قبالة بلدة عيتا الشعب.



في غضون ذلك، تشهد المناطق والقرى الحدودية الجنوبية حالة من الترقب والحذر مع تحليق كثيف لطائرات الإستطلاع.