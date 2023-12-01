منصوري في البحرين... تعاون وتفعيل العلاقات المصرفية

منصوري في البحرين... تعاون وتفعيل العلاقات المصرفية

شارك حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بمؤتمر "أيوفي - البنك الإسلامي للتنمية الثامن عشر للعمل المصرفي والمالي الإسلامي" بعنوان إستراتيجيات الركود الإقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط من خلال التنوع الإقتصادي والإستفادة من المالية الإسلامية.



وألقى منصوري كلمة ركز فيها على أهمية التعاون المصرفي بين لبنان ومصارف الدول العربية المركزية.



وأتت زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة إلى مملكة البحرين تصب في هذا الإطار، حيث حل ضيف شرف خلال حفل تخريج دفعة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.



كما أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين ماليين، من بينهم محافظ المصرف المركزي البحريني محمد رشيد المعراج ومدير معهد الدراسات أحمد عبدالحميد عبدالغني.



ويتوجه المصرفان اللبناني والبحريني إلى تنفيذ تعاون بناءً على إتفاقية عقدت بين المعهد العالي للأعمال في مصرف لبنان ومعهد البحرين المذكور.



وتعتبر مشاركة منصوري والإتفاقية مع البحرين خطوة مهمة على صعيد الإتفاقيات المرتقبة مع دول عربية كونها تؤدي إلى تشجيع المصارف العربية والإسلامية على إعادة الإنفتاح والتعاون المالي مع مصرف لبنان المركزي.