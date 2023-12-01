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فضل الله: المصلحة الوطنية العليا في لبنان تقتضي العمل بكل السبل من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه
أخبار لبنان
2023-12-01 | 07:56
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فضل الله: المصلحة الوطنية العليا في لبنان تقتضي العمل بكل السبل من أجل منع العدو من تحقيق أهدافه
شدّد النائب حسن فضل الله على أن المصلحة الوطنية العليا في لبنان تقتضي العمل بكل السبل من أجل منع العدو الاسرائيلي من تحقيق أهدافه.
واعتبر فضل الله بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أننا في لبنان في موقع الدفاع عن بلدنا، في موقع ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا وقرانا وعن المدنيين، مشيرا الى أننا معنيون جميعاً ان نقف الى جانب الشعب الفلسطيني وأن نساند الفلسطنيين من اجل ان ينتصروا في هذه الحرب مهما بلغت التضحيات.
وقال: "على المستوى اللبناني، معنيون ان نواجه هذا التحدي وان نكون يقظين وان نكون دائما جاهزين لمواجهة اي إحتمال واي خطر يحدق ببلدنا وان لا يظن احد ان لبنان بمنأى عن الاستهداف الاسرائيلي، وان المجريات في غزة لا يمكن ان تؤثر على الوضع الموجود في لبنان".
وأضاف: "هذا الملف سوف نتابعه وهو ملف اساسي وحيوي لان صمود الجنوبيين وتحمل النازحين للصعاب هو في سبيل كل لبنان هو لا يقتصر على الجنوب".
وتابع: "نحن نرى ان هذا الامر هو أقل الواجب بالنسبة الينا الوقوف الى جانب اهلنا الذين يقدمون الغالي والنفيس ويضحون بالدم فاي تعويض لا يرتقي الى مستوى هذه التضحية صحيح نحن نحاول العمل من اجل تدعيم الصمود من جهة وترميم البيوت وإعادة إعمار البنى التحتية".
كما لفت الى أنه ناقش والرئيس بري الموضوعات السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية، قائلا: "نحتاج الى تفاهمات وطنية في لبنان ودائما نحتاج أن تكون الاستحقاقات الوطنية نابعة من الارادة الوطنية ومن رؤيتنا جميعا الى المصلحة اللبنانية في المقاربات بعيدا عن الحسابات الحزبية والفئوية او الشخصانية من اي احد كان".
كما تابع رئيس المجلس المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع وشؤونا تشريعية خلال لقائه عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب .
هذا واستقبل بري أيضاً قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه.
على صعيد آخر، تلقى الرئيس برقية تهنئة بمناسبة الاستقلال من نظيره التونسي إبراهيم بو دربالة.
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