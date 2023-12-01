حمية يلتقي في بريطانيا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية

حمية يلتقي في بريطانيا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية

يواصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية لقاءاته في بريطانيا على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية، حيث التقى على رأس وفد من الوزارة بحضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كياتك ليم على رأس وفد من المنظمة، حيث جرى البحث في آفاق التعاون بين لبنان والمنظمة، وذلك كعضو فاعل فيها.



وأكد حمية خلال الإجتماع أن "لبنان سيبقى حريصًا على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المنظمة، ولا سيما فيما يتعلق بالسلامة البحرية والعوامل البيئية،" مشيرًا إلى أن "إلتزام المعايير التي تضعها المنظمة يعد أمرًا ثابتًا لنا في لبنان كون ذلك يعزز أكثر فأكثر ثقة المجتمع البحري به ولاسيما بقطاعات المرافىء والنقل البحري على حد سواء."