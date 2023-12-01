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ميقاتي شارك على رأس وفد في مؤتمر تغيّر المناخ "كوب 28" في دبي وعقد سلسلة لقاءات
أخبار لبنان
2023-12-01 | 08:48
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ميقاتي شارك على رأس وفد في مؤتمر تغيّر المناخ "كوب 28" في دبي وعقد سلسلة لقاءات
ميقاتي شارك على رأس وفد في مؤتمر تغيّر المناخ "كوب 28" في دبي وعقد سلسلة لقاءات
شارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حفل إفتتاح "مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"الذي بدأ أعماله رسميًا اليوم في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وضم الوفد اللبناني إلى المؤتمر وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الطاقة وليد فياض، سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات خلال مشاركته في المؤتمر، فاجتمع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتم خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما جرى تبادل وجهات النظر حول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
وشارك في اللقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
كما عقد رئيس الحكومة إجتماعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وتم البحث في العدوان الإسرائيلي على غزة والوضع في لبنان.
كما تطرق البحث إلى أهمية إلتزام تنفيذ القرار 1701 ومندرجاته ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان واستخدام الفوسفور الحارق وما نتج عنه من خسائر وأضرار.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وتناول البحث العلاقات اللبنانية - البريطانية والوضع في المنطقة.
كما اجتمع مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وعدد من رؤساء الوفود العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر.
كذلك، إجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في إطار متابعة التعاون بين الحكومة والصندوق.
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اسرار الصحف المحلية 1-12-2023
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