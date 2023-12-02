فياض يشرح دور لبنان في COP28 : النهضة الحالية هي بقطاع الطاقة المتجددة

رأى وزير الطاقة وليد فياض أن التزامات لبنان واضحة من جهة خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة مع الفاتورة الحالية التي وضعتها الوزارة التس ساهمت بالاستفادة من خفض الكلفة ونسبة الاستخدام.



واشار في حديث للـ LBCI، على هامش فعاليات COP28 الى أن النهضة الحالية في لبنان هي بقطاع الطاقة المتجددة، والمطلوب اليوم بشكل اساس، المساهمة الفاعلة الاكبر من المجتمع الدولي.



ولفت الى ضرورة خفض الفاتورة الكربونية في لبنان عبر الغاز المصري، والاستمرار بالحفر الاستكشافي للتنقيب عن الغاز في لبنان، وإحياء مشروع الغاز السائل عبر منصات المياه.