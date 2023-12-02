ميقاتي للـLBCI: نعمل على تعزيز المناخ والبيئة الصحية

اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن الصحة هي عامل اساسي للتحفيز على تعزيز المناخ والبيئة الصحية، لمستقبل الانسان، مشيرا الى أن الوفد اللبناني ناشط جدا، وهناك مواضيع جدا مهمة متعلقة بلبنان.وعن صندوق الخسائر والأضرار، قال إن لبنان سيسعى للاستفادة منه ومن بناء مناطق خضراء.وعن الوضع في غزة، قال: "اعادة استئناف القتال في غزة هو مصدر قلق لدى المسؤولين، والجميع يسعى لتثبيت وقف اطلاق النار، وهذه الحرب ستبقى وصمة عار على اسرائيل".