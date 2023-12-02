الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي من Cop28: أناشدكم جميعاً فلنتجاوز خلافاتنا ونتعاون لضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة

أخبار لبنان
2023-12-02 | 05:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي من Cop28: أناشدكم جميعاً فلنتجاوز خلافاتنا ونتعاون لضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ميقاتي من Cop28: أناشدكم جميعاً فلنتجاوز خلافاتنا ونتعاون لضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة

شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمّة المناخ "كوب28" "لدولة الإمارات لجهودها في تنظيم واستضافة هذا المؤتمر والعمل الجاد خلال الأشهر الماضية لضمان التقدم نحو تحقيق الأهداف التي حددناها في باريس عام  2015 ومؤتمرات المناخ التي تلت".

وقال "لا أستطيع أن أقف هنا اليوم كممثل للبنان ولا أتناول الحاجة المُلحة لتعزيز قدراتنا الوطنية على الصمود خاصة في المناطق التي تتقاطع فيها التحديات الناجمة عن تغير المناخ مع الحروب".

واضاف "لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً يطال البشر والحجر ويتسبب بسقوط تأثيرات مناخية مكثفة حيثُ تتعرض مناطق واسعة في لبنان من الآثار الشديدة للتدهور البيئي الناجم عن الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة".

واعتبر ان "الإنتهاكات المستمرة بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة مثل الفوسفور الأبيض أدت إلى استشهاد المدنيين وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بأكثر من 5 ملايين متر مربع من الغابات والأراضي الزراعية وآلاف أشجار الزيتون".

ولفت ميقاتي الى انه " بات لزاما علينا أن نعترف بهذه العواقب الوخيمة للحروب والاعتداءات العسكرية على البيئة حيث من الضروري جداً معالجتها ضمن القوانين الدولية والقانون الدولي الإنسان".

وذكّر بأّن "رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) تعهدت بتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المناطق التي تواجه الحروب والأزمات والتهجير".

وأكد أن "إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم يشكل أمراً ضرورياً ليس فقط للتخفيف من الآثار المباشرة والخسائر والأضرار الحاصلة ولكن أيضاً لتعزيز استراتيجيات المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية".

وشدد على ضرورة "توسيع نطاق آليات التمويل لمواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في الخسائر والأضرار وتوسيع نطاقها لتشمل إعادة بناء اقتصاد أخضر مستدام في لبنان".

وقال " لقد عانى قطاع الطاقة لدينا مع الأزمات المتلاحقة ومن الضروري تنشيطه وضمان تعبئة التمويل الكافي لتحديثه وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وبالتالي التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ".

واضاف ميقاتي " بينما كنا نتداول بشأن الجوانب الحاسمة للتقييم العالمي والتكيف والتخفيف والقدرة على الصمود والتمويل أناشدكم جميعاً أن نتجاوز خلافاتنا ونتعاون لمصلحة الجميع ولضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، دعونا نخرج من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في الامارات العربية المتحدة (COP28) بإجراءات ملموسة والتزامات ثابتة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام للجميع".

واردف "الشيخ زايد علّمنا أهمية وكيفية التسامح والعيش معاً وبنى الامارات على هذه الجذور وترك بصمات لا تمحى في كل الميادين ومنها ما يجمعنا اليوم أيضاً".
 

أخبار لبنان

Cop28:

أناشدكم

جميعاً

فلنتجاوز

خلافاتنا

ونتعاون

لضمان

للأجيال

المقبلة

LBCI التالي
تعاون بين جامعة الروح القدس ونقابة أصحاب الفنادق في لبنان
تفكيك لغز الطّفلة المخطوفة ابنة الثلاث سنوات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:56

ميقاتي خلال Cop28: بينما كنا نتداول بشأن الجوانب الحاسمة للتقييم العالمي والتكيف والتخفيف والقدرة على الصمود والتمويل أناشدكم جميعاً أن نتجاوز خلافاتنا ونتعاون لمصلحة الجميع ولضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة

LBCI
أخبار دولية
2023-11-21

بوريل: قيام دولة فلسطينية هو السبيل الأفضل لضمان أمن إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-12

ميقاتي للجزيرة: نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما كنت أتوقع وأرجو ألا تبقى قراراتها حبرًا على ورق ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:33

اجتماع بين ميقاتي وماكرون في دبي.. وهذا ما تم التطرّق اليه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

اجتماع بين ميقاتي وماكرون في دبي.. وهذا ما تم التطرّق اليه

LBCI
أخبار لبنان
05:22

تعاون بين جامعة الروح القدس ونقابة أصحاب الفنادق في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
04:36

تفكيك لغز الطّفلة المخطوفة ابنة الثلاث سنوات

LBCI
أخبار لبنان
04:17

ميقاتي للـLBCI: نعمل على تعزيز المناخ والبيئة الصحية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي مساء الثلاثاء

LBCI
فنّ
14:00

مبادرات تكريمية لمغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس في الذكرى المئوية لميلادها

LBCI
أخبار لبنان
13:19

هكذا يمكنكم تجنّب سرطان عنق الرحم

LBCI
اقتصاد
2023-12-01

إنخفاض طفيف في أسعار المحروقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:17

ميقاتي للـLBCI: نعمل على تعزيز المناخ والبيئة الصحية

LBCI
أخبار دولية
03:30

الصايغ للـ LBCI: للعمل على خطة استجابة لمساعدة المجتمعات اثر كوارث التغير المناخي

LBCI
أخبار لبنان
02:56

فياض يشرح دور لبنان في COP28 : النهضة الحالية هي بقطاع الطاقة المتجددة

LBCI
أخبار لبنان
14:00

لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟

LBCI
رياضة
13:31

برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
17:16

شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة

LBCI
خبر عاجل
13:42

لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات

LBCI
فنّ
12:29

لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:03

التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟

LBCI
خبر عاجل
13:02

لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع

LBCI
منوعات
15:30

عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
14:55

وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا قادة المقاومة الفلسطينية سابقا أن رد المقاومة سيكون ساحقا إذا استؤنفت الحرب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More