اجتماع بين ميقاتي وماكرون في دبي.. وهذا ما تم التطرّق اليه

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الوضع في غزة وجنوب لبنان.



وتطرق البحث الى نتائج زيارة موفد الرئيس ماكرون الى لبنان جان ايف لودريان والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين والقيادات، وذلك في لقاء جمعهما في دبي خلال مشاركة ميقاتي في "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - كوب 28".