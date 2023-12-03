أبيض للـLBCI من كوب 28: نعمل على تهيئة مؤسساتنا لمواجهة التغير المناخي .. وهذا دورنا في الكوب

تحدث وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض عن تأثير التغير المناخي على الصحة، من خلال المياه والتصحر والتلوث التي تزيد امراض التنفس والسرطان وغيرها.



واضاف خلال حديث للـ LBCI، على هامش فعاليات cop28، ان في لبنان، واجهنا عدة مشاكل بالسنوات الماضية لها علاقة بالمناخ، كانتشار الكوليرا بسبب شح المياه، اضافة الى نسبة مرتفعة بالسرطان والربو، وهذا يتعلق بالتلوث.



واشار وزير الصحة إلى أنه للوزارة دور في التحضير للتغير المناخي، لافتا إلى أن الخطة التي يُعمل عليها تتضمن تهيئة المستشفيات والمراكز الصحي للعمل على الطاقة الشمسية.



ورأى أبيض أن المسؤولية المشتركة هي أحد المبادئ الاساسية في مؤتمر اليوم، خصوصا وان لبنان بلد يستقبل عددا كبيرا من النازحين.