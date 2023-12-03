نجاة عون صليبا للـ LBCI من cop28: التغير المناخي يؤثر على صحة الانسان وهذا ما شهدناه في لبنان

أعلنت النائبة نجاة عون صليبا بأن العمل على مكافحة التغير المناخي بدأ العمل عليه منذ 20 سنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، وهو موضوع متلاصق مع صحة الارض وصحة الانسان إذ هذا جزء لا يتجزأ من التغير المناخي.



واشارت الى أن اليوم جدا مهم في cop28 كونه يتداول في موضوع الصحة، وهو ما شهدناه في لبنان، لافتة الى التغير المناخي يؤثر على شح المياه المترابطة مع تلوث المياه التي تؤدي الى انتشار الامراض.



وقالت صليبا عبر الـ LBCI: "شهدنا تغير الفصول ودرجات الحرارة، مع طول فصل الصيف وقصر الشتاء، والثلوج لم تعد كافية لتتخزن، اضافة الى ازدياد في الغبار بالهواء ما يسبب امراضا تنفسية".



مشددة على وجوب البحث في توزيع الخسائر.