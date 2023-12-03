الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي: إقفال القصر الجمهوري جريمة موصوفة... ولعدم المسّ بقيادة الجيش

أخبار لبنان
2023-12-03 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي: إقفال القصر الجمهوري جريمة موصوفة... ولعدم المسّ بقيادة الجيش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الراعي: إقفال القصر الجمهوري جريمة موصوفة... ولعدم المسّ بقيادة الجيش

اعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انّ "أولى ثمار "السماع والتأمّل والنطق هي التوجّه الفوريّ إلى البرلمان وانتخاب رئيس للجمهوريّة عبر دورات متتالية يوميًّا وفقًا لمنطوق المادة 49 من الدستور. إنّ عدم انتخابه وإقفال القصر الجمهوري منذ سنة وشهرين تقريبًا جريمة موصوفة آخذة بهدم المؤسّسات الدستوريّة والإدارات العامّة وانتشار الفوضى والفساد وتشويه وجه لبنان الحضاري". 

واضاف خلال عظة الأحد: "إذا تكلّمنا من باب القانون وروحه وفلسفته منذ الشرع الروماني إلى اليوم، كلامًا منزّهًا عن السياسة ومصالحها الخاصّة، نقرّ بأنّ القوانين تُعلّق بقرار من السلطة المختصّة بسبب الظروف القاهرة منعًا لنتائج قد تكون وخيمة، فنقول: يجب في هذه الحالة عدم المسّ حاليًّا بقيادة الجيش، بل تحصين وحدته وتماسكه، وثقته بقيادته، وثقة الدول به.  فالجنوب اللبناني متوتّر، والخوف من امتداد الحرب إلى لبنان يُرجف القلوب، والحاجة إلى الجيش متزايدة لتطبيق القرار 1701، واستقرار الجنوب، ولضبط الفلتان الأمني الداخلي، ولسدّ المعابر غير الشرعيّة بوجه تهريب البشر والسلع والمخدّرات وما سواها".

وختم الراعي: "نردّد مرّةً ثانية: إذهبوا، أيّها النواب بموجب ضميركم الوطني، إلى مجلسكم وقوموا بواجبكم الأوّل والخطير، وانتخبوا رئيسًا للجمهوريّة وفق المادّة 49 من الدستور، فتستقيم المؤسّسات، ويسلم الوطن، ويتوقّف كلّ جدال وانقسام!".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

إقفال

القصر

الجمهوري

جريمة

موصوفة...

ولعدم

المسّ

بقيادة

الجيش

LBCI التالي
عودة: فترات الفراغ في الحكم تفوق الأوقات المنتجة
نجاة عون صليبا للـ LBCI من cop28: التغير المناخي يؤثر على صحة الانسان وهذا ما شهدناه في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-11-06

الراعي: لتحييد لبنان عن حرب غزة وعدم المسّ بقيادة المؤسسة العسكرية حتى إنتخاب رئيس للجمهوريّة

LBCI
صحف اليوم
2023-12-02

"الجمهورية" بشأن ملف قيادة الجيش: مخارج يتمّ التداول بها لقطع الطريق على اي طعن

LBCI
صحف اليوم
2023-12-01

زيارة لسليم في بكركي... وملف التمديد لقائد الجيش محورها (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
2023-11-25

"ملف قيادة الجيش" ما زال جاثماً على مائدة الاتصالات... والإشكالية إلى مجلس النواب (الجمهورية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:47

رفع أكبر علم لبناني في مدينة طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
07:15

خوري للـ LBCI عبر COP28: متجهون الى وضع صحي خطير في العالم... واليكم الارقام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:14

سلسلة من الاحداث الامنية على الحدود الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
05:55

رعد: الجيش الإسرائيلي تحول إلى أسوأ جيش في العالم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-12-01

لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..

LBCI
أخبار دولية
07:01

لهذا السبب انهارت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
حال الطقس
2023-11-25

منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة

LBCI
منوعات
2023-11-28

كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:47

رفع أكبر علم لبناني في مدينة طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:31

أعمال مؤتمر المناخ cop 28 مستمرة

LBCI
أخبار دولية
07:16

بازيليك سيدة أفريقيا بالجزائر تجمع المسيحيين والمسلمين للصلاة للسلام في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:15

خوري للـ LBCI عبر COP28: متجهون الى وضع صحي خطير في العالم... واليكم الارقام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:14

سلسلة من الاحداث الامنية على الحدود الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
06:56

مئات الأشخاص في تل أبيب يحتجون على الحكومة الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
05:17

الناشط البيئي شكري حداد للـLBCI: لضبط القوانين ووضع المراسيم التطبيقية اللازمة لعدم الحصول على أضرار بيئية جسيمة

LBCI
أخبار لبنان
04:47

الراعي: إقفال القصر الجمهوري جريمة موصوفة... ولعدم المسّ بقيادة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
04:36

نجاة عون صليبا للـ LBCI من cop28: التغير المناخي يؤثر على صحة الانسان وهذا ما شهدناه في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:44

الامطار تعود قريبا... إليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

LBCI
أمن وقضاء
09:15

تستغل الفتيات عبر تأمين زبائن لهن لإقامة علاقات جنسيّة لقاء المال... تفكيك 3 شبكات لتسهيل الدّعارة وهذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
15:28

القناة ١٢ الإسرائيلية: فشل في أحد صواريخ القبة الحديدية أثناء عملية الإعتراض يؤدي إلى سقوطه

LBCI
اخبار البرامج
14:30

بشرى الخليل في المجهول: "أعتبر نفسي من أولى سيدات العالم"... ومن هي سيدة الجنوب الأولى؟

LBCI
منوعات
10:26

ما هو اليوم الأمثل لوضع زينة عيد الميلاد؟

LBCI
أخبار دولية
00:31

تفاصيل عن منفذ هجوم باريس ليل السبت

LBCI
منوعات
10:10

وجدت حبيبها في السرير مع شابة أخرى... هذا ما فعلته بأغراضه انتقاماً منه (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
00:53

إن بي سي نيوز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More