الناشط البيئي شكري حداد للـLBCI: لضبط القوانين ووضع المراسيم التطبيقية اللازمة لعدم الحصول على أضرار بيئية جسيمة

أوضح الناشط البيئي والحقوقي المحامي شكري حداد، وهو أحد أعضاء الوفد اللبناني في مؤتمر كوب 28، أننا "نركز على مسألة ضبط القوانين ووضع المراسيم التطبيقية اللازمة لعدم الحصول على اضرار بيئية جسيمة".



وأضاف، في حديث للـLBCI، على أننا نعمل "ليكون هناك شفافية في توزيع الأموال على البلدان المتأثرة جراء التغير المناخي".