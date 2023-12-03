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رعد: الجيش الإسرائيلي تحول إلى أسوأ جيش في العالم
أخبار لبنان
2023-12-03 | 05:55
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رعد: الجيش الإسرائيلي تحول إلى أسوأ جيش في العالم
اعتبر النائب محمد رعد أنه "لو أردنا أن ندفع مليارات الدولارات ووظفنا كل وسائل الإعلام والتواصل في كل أنحاء العالم لنكشف ولنبيّن الحقيقة الإرهابية الوحشية للإسرائيليين، لما استطعنا، ولكن الله تعالى فضح الإسرائيليين بأنفسهم، فأُحرج الأمركان والأوروبيين وكل الرعاة الأبالسة الذي يدعمون وما زالوا هذا الكيان الغاصب، فتحول الجيش الإسرائيلي من الجيش الذي لا يقهر إلى أسوأ جيش في العالم، وخرج عن منظومة الجيوش ليصبح جيشاً قاتلاً، بينما المفروض بكل الجيوش النظامية للدول التي تحترم نفسها أن تكون جيوشاً مقاتلة، ولكن الجيش الإسرائيلي هو جيش قاتل وليس مقاتلاً".
كلام رعد جاء خلال جولة لعدد من عوائل شهداء المقاومة.
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