خوري للـ LBCI عبر COP28: متجهون الى وضع صحي خطير في العالم... واليكم الارقام!

كشفت المديرة العالمية للصحة والرعاية في اتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر د. بترا خوري عن أرقام مخيفة تظهر تأثير التغير المناخي على الصحة، خصوصا من ناحية المعاناة في الطعام.واشارت عبر الـLBCI، على هامش فعاليات cop28 الى أن البكتيريا ازدادت بسبب تغير درجات حرارة المياه في البحر، ويصبح الانسان عرضة للالتهابات الخطيرة والاسهال.وقالت: "متجهون الى وضع صحي خطير في العالم".