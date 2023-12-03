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اجتماع بين ميقاتي و"توتال إنرجيز" بشأن امكان استئناف اعمال الحفر: الامر رهن التقرير

أخبار لبنان
2023-12-03 | 09:11
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اجتماع بين ميقاتي و&quot;توتال إنرجيز&quot; بشأن امكان استئناف اعمال الحفر: الامر رهن التقرير
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اجتماع بين ميقاتي و"توتال إنرجيز" بشأن امكان استئناف اعمال الحفر: الامر رهن التقرير

اجتمع رئيس الحكومة في حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية باتريك بوانييه.

وتم خلال الاجتماع البحث في التقرير الدوري الذي  تعده "توتال إنرجيز" بشأن اعمال الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية، وامكان استئناف اعمال الحفر في موقع ثان في البلوك 9. وقد اشار بوانييه الى ان هذا الامر رهن التقرير بالنتائج التي حصلت حتى الان.

كما تطرق البحث الى امكان الحفر في البلوكين رقم 8 و10 والعرضين اللذين تقدمت بهما "توتال انرجي".

وقد تمنى رئيس الحكومة الاسراع في تقديم التقرير ليصار، في ضوء النتائج، البحث في الخطوات المقبلة.

كذلك، جرى البحث في العرض المقدم من شركتي "توتال إنرجيز"و"قطر انرجيز" في ما يتعلق بتوليد الكهرباء على الطاقة الشمسية في أسرع وقت. 
 

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