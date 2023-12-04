ميقاتي التقى السفيرة الأميركية... ماذا بحثا؟

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا في السراي اليوم، وبحث معها التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.