اجتماع في وزارة الاعلام بحث في كيفية تنظيم وحماية عمل المراسلين الصحافيين جنوبا

عقد في وزارة الاعلام ظهر اليوم اجتماع، حضره الى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وفد من قيادة الجيش والمتحدث الرسمي بإسم قوة "اليونيفيل" اندريا تيننتي ورئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ومسؤول العمليات في الصليب الأحمر الكسي نعمة.



وتم التداول في كيفية تنظيم وحماية عمل المراسلين الصحافيين اللبنانيين والاجانب العاملين في الجنوب وسلامتهم خلال تأديه مهامهم الصحافية.



وتوافق المجتمعون على العديد من النقاط والاجراءات في شأن سلامة الصحافيين على أن يتم اعلانها في وقت لاحق.