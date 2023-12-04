بوشكيان في افتتاح مكاتب لمصلحة الصناعة الاقليمية: هذا المقر سيكون في خدمة أبناء الشمال

افتُتحت مكاتب لمصلحة الصناعة الإقليمية، في الشمال، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ممثلًا بوزير الصناعة جورج بوشكيان.



وافتُتحت بموجب إتفاقية احتضان، بين وزارة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، في طرابلس والشمال.



وشدّد بوشكيان على أنّ هذا التوجه يصب، في تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير الصناعة ومساعدة المستثمرين على التوظيف، في القطاع الإنتاجيّ الأبرز.



واعتبر أنّ انتقال المصلحة إلى مقر الغرفة كان يجب أن يحصل من زمن بعيد، في إطار التكامل، بين القطاعين العام والخاص، لتسريع إنجاز المعاملات المشتركة وتوجيه المواطنين والصناعيين إلى ما يحتاجون إليه من معلومات تفيدهم وتخدمهم، في أعمالهم.



وأشار إلى أنّ هذا المقر سيكون، في خدمة أبناء طرابلس والشمال.

