خوري: لا تعديل على التعرفة ولا على التغطية في شأن التأمين الإلزاميّ للمركبات

أكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزاميّ عبدو خوري، للمضمونين والمعنيين بموضوع التأمين الإلزاميّ للمركبات، أنّ التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي.وأوضح، في بيان، أنّها تشمل فقط، الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير.وقال خوري: "إنّ التعرفة المقررة لهذا التأمين والبالغة 35 دولارًا أميركيًا لم يطرأ أي تعديل عليها وبالتالي لا صحة لما يجري تداوله، عن إدراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزاميّ أو أي تعديل،في التعرفة المقررة كما هو مذكور."