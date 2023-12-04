أبو حيدر في لقاءات في بروكسل لتعزيز الصادرات إلى الإتحاد الأوروبيّ

التقى مدير عام الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر بمسؤولين، في كل من المديرية العامة للتجارة والمديرية العامة للضرائب والإتحاد الجمركيّ لدى المفوضية الأوروبية، على هامش مشاركته في منتدى الإتحاد من أجل المتوسط الخامس عن التجارة والإستثمار، في بروكسل.



وتم التداول في ملف إتفاقية الشراكة، بين لبنان والإتحاد الأوروبيّ.



وعُقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة، بين لبنان والإتحاد الأوروبيّ، تعزيزًا للصادرات اللبنانية.



وبُحث، في الإجتماع الخامس عشر، للجنة العمل المشتركة، في ملف تعديلات قواعد المنشأ التي تعود بالفائدة على الصادرات اللبنانية.