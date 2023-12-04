اجتماع بين لحود والمدراء العامين في وزارة الزراعة الفرنسية لتعزير التعاون الزراعيّ بين لبنان وفرنسا

شارك ‏مديرعام وزارة الزراعة لويس لحود، في المركز الدوليّ لمنظمة السيام وفي وزارة الزراعة الفرنسية، في باريس، في اجتماعات شبكة المعلومات لأسواق الزراعة، في منطقة البحر الأبيض المتوسط.



ونوقش عمل الشبكة والبرامج والمشاريع المتعلقة بها.



وعقد اجتماع بين لحود والمدراء العامين، في وزارة الزراعة الفرنسية Yves Aufret, Nicolas Poncon, Cyril Kao,Francoise Simon لمناقشة التعاون، بين ‏وزارة الزراعة اللبنانية ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية، في فرنسا.



واتُفق على تعزيز التعاون الزراعيّ، بين لبنان وفرنسا، خصوصًا، في مجالات التنمية الريفية والتصنيع الزراعيّ والصحة ‏الحيوانية وتدابير الصحة النباتية والإرشاد والتعليم الزراعيّ وتطوير سلاسل الإنتاج الزراعيّ النباتيّ والحيوانيّ وزيادة الصادرات الزراعية إلى أسواق الإتحاد الأوروبيّ. ‏



واجتمع لحود مع مدير السيام مونبيلييه Thierry Dupeuble لتطوير التعاون الزراعيّ والعلميّ، بين وزارة الزراعة اللبنانية و معهد السيام، في منوبيلييه.