في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت... أمسية لكورال سيدة الجمهور

لم تُفتح أحياء وشوارع، في وسط بيروت، أمام بهجة العيد بعد.



لكن صوت الترانيم، في كاتدرائية مار جرجس المارونية، سيملؤها، في أمسية لكورال سيدة الجمهور.