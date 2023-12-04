ميشال دويهي: نرفض التجاوزات بحق اللبنانيين اللذين ما زالوا إلى جانب القضية الفلسطينية

دعت حركة حماس في لبنان الشباب الفلسطيني الانضمام الى "طلائع طوفان الاقصى".



نرفض شكلاً ومضموناً وتفصيلاً هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية وبحق اللبنانيين اللذين لطالما كانوا وما زالوا الى جانب القضية الفلسطينية،لكنهم عبّروا اليوم انهم لا يريدون ان يدمروا ما تبَّقى من لبنان ١/٢ — Michel C Douaihy (@MDOUAIHY) December 4, 2023

ندد النائب ميشال دويهي بدعوة حركة "حماس" في لبنان، الشباب الفلسطينيّ الانضمام إلى "طلائع طوفان الأقصى".وكتب، عبر منصة "أكس":"دعت حركة حماس في لبنان الشباب الفلسطيني الانضمام الى "طلائع طوفان الاقصى".نرفض شكلاً ومضموناً وتفصيلاً هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية وبحق اللبنانيين اللذين لطالما كانوا وما زالوا الى جانب القضية الفلسطينية، لكنهم عبّروا اليوم انهم لا يريدون ان يدمروا ما تبَّقى من لبنانوهم يطمحون للقليل من الاستقرار في ظل الانهيار من غير اعادة تكرار مراحل طَوَيناها،والمفروض اننا استخلصنا الدروس من اعوام الحربعلى الحكومة والجيش التَصَدي لأي تَعَدي على سيادة لبنان لكي لا نقع في هوّةٍ قد لا نستطيع الخروج منها وعلى حركة حماس التراجع عن خطوة من هذا النوع فوراً!"