ميشال دويهي: نرفض التجاوزات بحق اللبنانيين اللذين ما زالوا إلى جانب القضية الفلسطينية

دعت حركة حماس في لبنان الشباب الفلسطيني الانضمام الى "طلائع طوفان الاقصى".
نرفض شكلاً ومضموناً وتفصيلاً هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية وبحق اللبنانيين اللذين لطالما كانوا وما زالوا الى جانب القضية الفلسطينية،لكنهم عبّروا اليوم انهم لا يريدون ان يدمروا ما تبَّقى من لبنان ١/٢
— Michel C Douaihy (@MDOUAIHY) December 4, 2023
دعت حركة حماس في لبنان الشباب الفلسطيني الانضمام الى "طلائع طوفان الاقصى".
نرفض شكلاً ومضموناً وتفصيلاً هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية وبحق اللبنانيين اللذين لطالما كانوا وما زالوا الى جانب القضية الفلسطينية،لكنهم عبّروا اليوم انهم لا يريدون ان يدمروا ما تبَّقى من لبنان ١/٢