ابو ناضر: حماس تستغل غزة لتوريط لبنان

أكّد رئيس جمعية نورج فؤاد أبو ناضر أنّ "إعلان حركة "حماس" تأسيس طلائع طوفان الأقصى، في لبنان ودعوتها الشباب الفلسطينيّ للإلتحاق، في صفوفها وحتى لو نفت الحركة البعد العسكري للطلائع، ما هو إلا استغلال للحرب، في غزة، وتوظيف هذا التجنيد عسكرياً وتسلحاً ومخيمات تدريب، ضد مصلحة الدولة اللبنانية وعلى حساب استقرارها، ومزيد من الانتهاك للقرار ١٧٠١".



وقال: "إنّ أبواب المنظمات الفلسطينية مفتوحة للإلتحاق بها للقتال، في غزة وليس انطلاقًا من الأراضي اللبنانية."