مايا نعمة: لا خطط إدارية واضحة والمشاريع تتقدم إلى وزارة الزراعة قبل التطبيق

أوضحت مديرة جمعية التحريج، في لبنان، مايا نعمة، أنّ 13 في المئة من غابات لبنان كثيفة وحوالى 11 في المئة منها متفرقة حسب آخر الإحصاءات.



ورأت نعمة، في حديث عبر برنامج عشرين 30، للـLBCI أنّها نسبة جيّدة "لكن لا نستطيع أن نخسر المزيد من الأشجار."



وأشارت إلى أنّ هذه الإحصاءات دُرست، منذ حولى عشر سنوات.



وأكّدت أنّ الغابات تأخذ حوالى 30 في المئة من غاز الكاربون ولها فوائد للثروة البيئية: تمنع انجراف التربة.



وشدّدت على أنّ التمدد العمرانيّ وحرائق الغابات أسباب أساسية لتضاؤل المِساحات الخضراء، في لبنان.



وقالت نعمة: "لا خطط إدارية واضحة ونعمل كجمعيات على خطط إدارة مع خبراء والمشاريع تتقدم إلى وزارة الزراعة، قبل التطبيق."



وأضافت: "هدفنا الوصول إلى 20 مليون شجرة لناحية إعادة التشجير وحتى اليوم، وصلنا إلى 5 ملايين شجرة، لكنّ التمويل ضئيل."