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ياسين: التقرير الرابع لوزارة البيئة يظهر سيناريوهات بيئية مخيفة للبنان
أخبار لبنان
2023-12-04 | 16:34
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ياسين: التقرير الرابع لوزارة البيئة يظهر سيناريوهات بيئية مخيفة للبنان
أكّد وزير البيئة ناصر ياسين أنّه في حال استمرت درجات الحرارة في الإرتفاع، فهذا يعني أنّ جوانب الحياة كلّها ستتغير.
وأشار ياسين، عبر برنامج عشرين 30 للـLBCI، إلى أنّ المخاطر المُتحدَّث عنها متعلّقة بمنتصف القرن، أمّا، إذا تحدّثنا عن أواخره، فالكوارث ستكون أكبر.
وأوضح أنّ جهوزية لبنان للتأقلم مع التغيّر المُناخيّ لا تزال متدنية وهو يحتل المرتبة 161 من 192 دولة، في الترتيب بالجهوزية.
وشدّد على التقرير الرابع الذي وضعته وزارة البيئة والذي يظهر سيناريوهات "مخيفة"، كما وصفها، للبنان.
وقال: "مثلًا سنشهد تغيّرًا في نوعية المحاصيل، في حال تدنّت نسبة المتساقطات إلى 9 في المئة، في منتصف القرن."
وأضاف ياسين: "شهد لبنان الصيف الماضي موجات الحر الأكثر حدة والأكثر تكرّرًا فيه."
وكشف عن أنّ وزارة البيئة بحثت في الإلتزامات الوطنية البيئية اللازمة، منذ سنتين وها هي تحدّثها مرارًا.
لكنّه تحدث عن المشكلة الأبرز، في لبنان، وهي مشكلة النقل، على حد قوله، "أي المحاولة للإنتقال إلى وسائل نقل صديقة للبيئة."
ورأى أنّ لبنان والدول الصغرى الأخرى ضحية الدول الكبرى بيئيًا.
وأكّد التزام التخفيف لهذه الانبعاثات بنسبة 20% والانتقال إلى الطاقة البديلة.
واعتبر ياسين أنّ نظرة دول الخليج العربيّ لموضوع كوب28 مرتبطة بإنتاجها للنفط و"هي تتحدث عن انتقال طاقويّ."
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التغير المناخي
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