نديم فرج الله: لبنان من الدول الريادية في المِنطقة في إنتاج التقارير البيئية

أكّد مدير برنامج تغير المناخ والبيئة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية نديم فرج الله إنّه إذا "اطلعنا على تقارير INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE نتأكّد من أنّ التغير المُناخيّ ناتج 95 في المئة، من أعمال الإنسان."وأشار، عبر برنامج عشرين 30 للـLBCI، إلى أنّ ما شهدته ليبيا، في أيلول، من فياضانات، لما وقع بهذا القدر الكارثيّ من القتلى، لو لم تهب العاصفة التي سببها التغير المُناخيّ.وقال: "مؤتمر الكوب 28 نتيجة لمفاوضات على مدار السنة وهو يُقام سنويًا ويظهر تقدّمًا منذ سنة إلى أخرى."وأوضح فرج الله أنّ 86 في المئة من الغازات الدفيئة هي نتيجة حرق الوقود الأحفوريّ، حسب التقرير الرابع الذي أعدّته وزارة البيئة.وشدّد على أنّ لبنان من الدول الريادية، في المِنطقة، في إنتاج التقارير البيئية.