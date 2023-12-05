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جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
2023-12-05 | 02:17
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
جدول جديد لأسعار المحروقات...
إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية. أما سعر المازوت، فارتفع 1000 ليرة لبنانية.
وقد أصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1563.000 ليرة
- البنزين 98 أوكتان: 1603.000 ليرة
- المازوت: 1546.000 ليرة
- الغاز: 936.000 ليرة
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