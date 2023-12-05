باسيل: نرفض بالمطلق إعلان "حماس" في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى

باسيل: نرفض بالمطلق إعلان "حماس" في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى

كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على حسابه على إكس: "نرفض بالمطلق إعلان حركة حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى ودعوتها الشباب الفلسطيني إلى الإلتحاق بها، كما نعتبر أن أي عمل مسلح إنطلاقًا من الأراضي اللبنانية هو إعتداء على السيادة الوطنية."



وذكر "بما اتفق عليه اللبنانيون منذ الـ٩٠ في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها وبما أجمعوا عليه من إلغاء إتفاقية القاهرة التي شرعت منذ ١٩٦٩ العمل المسلح للفلسطينيين إنطلاقًا من لبنان."



وأكد أن "لبنان صاحب حق يقوى "بمقاومته الوطنية" لإسرائيل دفاعًا عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على إسرائيل من أراضيه."



ورأى أنه "يجب أن يكون التاريخ قد علمنا كيف لا نتحول لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع أن نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات."