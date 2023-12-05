ميقاتي إستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في زيارة وداعية

ميقاتي إستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في زيارة وداعية



إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين في السرايا صباح اليوم.



وبحثا في الدعم المتواصل الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان، خصوصًا عبر التعاون مع مكتب رئيس الوزراء.



وعبرت هوكستين عن إستعدادها للعمل على دفع عجلة التنمية في لبنان حتى موعد مغادرتها في نهاية العام.