أيمن شناعة للـLBCI: "طلائع طوفان الأقصى" هي إطار شعبي فلسطيني يتبع لـ"حماس"

أوضح عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان أيمن شناعة أن "طلائع طوفان الأقصى" هي اطار شعبي فلسطيني يتبع لحركة المقاومة الاسلامية "حماس".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "في ظل هذا الاجرام الصهيوني، أقبل علينا شعبنا الفلسطيني بالآلام، لذلك كان لا بد من اطار يجمع كل أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يؤيدون مشروع المقاومة ويرفضون الاعتداء على قطاع غزة والضفة الغربية".



وأضاف: "لدينا عدد كبير من الشبان الذين أقبلوا بإتجاه حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، لذلك كان لا بد من ايجاد اطار لاستيعاب شعبنا الفلسطيني الثائر في وجه العدوان الصهيوني".



وشدد على أن المقاومة لا تعني فقط البندقية، موضحا أنها تعني الكثير من أشكال المقاومة كالدعم المادي والدعم الفكري والعلمي والثقافي.



وقال: "لم نتحدث عن عسكر، تحدثنا عن مقاومة".



وأضاف: "نحن نحترم السيادة اللبنانية ونحن ضيوف على هذا البلد ونحترم القوانين اللبنانية".