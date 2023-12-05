ميقاتي استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه

ميقاتي استقبل السفير السعودي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري.



وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع الراهنة التي يعيشها لبنان سياسيا واقتصاديا والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على الصعد كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.